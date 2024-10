Festa dei nonni, le iniziative dei centri sociali di via Stradonetto e via Cesano

La cooperativa sociale Il Germoglio, che gestisce due centri sociali per anziani di Pescara, in via Stradonetto e in via Cesano, annuncia le iniziative organizzate per i prossimi giorni in occasione della Festa dei nonni.

“Si dà la possibilità agli anziani”, commenta l'assessore comunale Adelchi Sulpizio, "di passare alcuni pomeriggi in compagnia, uscendo anche dagli spazi dei nostri centri sociali. Come sempre c'è un grande dinamismo, da questo punto di vista, che non viene meno neppure in occasione della Festa dei nonni".

Ecco invece che cosa afferma la presidente della cooperativa, Aida Marino:

"Il primo appuntamento sarà quello del 6 ottobre a piazza Salotto, in occasione della manifestazione Nonno Ascoltami. Nel tendone che sarà allestito in piazza, Il Germoglio darà vita, dalle 16.30 fino alle 19.30 a una festa danzante, con musica dal vivo. Sono stati invitati a partecipare tutti gli 800 iscritti circa ai due centri sociali. Altre iniziative sono in programma per il 12 e il 13 ottobre, stavolta in collaborazione con l'Associazione attività sportive confederate senior, all'Ipercoop”.

Gli iscritti, spiega sempre Marino, avranno la possibilità di sottoporsi a una vasta gamma di controlli medici ambulatoriali, gratuitamente, "ma potranno anche divertirsi con noi: il 12, alle ore 16, è prevista una lezione di ballo con la nostra insegnante mentre il giorno successivo, alle ore 16, la lezione riguarderà le attività sportive, con il nostro insegnante. Abbiamo organizzato anche un laboratorio di uncinetto, il 12 alle ore 18, sempre all'Ipercoop, con l'associazione L'Abbraccio dei prematuri: un'attività fatta con il cuore e pensata per realizzare cappellini e copertine per i bambini che nascono prematuri all'ospedale di Pescara".