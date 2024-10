Due persone ferite in un tamponamento a catena sulla circonvallazione [FOTO]

Due persone sono rimaste ferite questa mattina in un tamponamento a catena che si è verificato sulla circonvallazione in direzione nord, verso Montesilvano. Traffico parzialmente rallentato con code formatesi a poca distanza dallo svincolo dei Colli, dove è avvenuto lo scontro, come spiega a PescaraNews.net il tenente colonnello Massimiliano Giancaterino che ha coordinato le operazioni della polizia locale, chiamata a effettuare i rilievi e a regolare la circolazione.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobili: una Fiat, una Toyota e una Volkswagen. A supporto dei vigili urbani è intervenuta altresì una pattuglia del reparto volo della guardia di finanza, che era di passaggio e ha deciso di fermarsi per dare una mano agli agenti. Sul posto, inoltre, i sanitari del 118 e il personale dell'Anas. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche per stabilire eventuali responsabilità.