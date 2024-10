Al via il Mese dell'affido e dell'accoglienza, è l'ottava edizione

"Nel 2019 erano 15 i bambini e i ragazzi coinvolti nei progetti di affido e affiancamento seguiti dal Comune, ora sono 26, il che vuol dire che le campagne di sensibilizzazione di questi anni hanno prodotto l'effetto sperato, cioè quello di dare una possibilità ai minorenni che hanno bisogno di aiuto e che, con questo obiettivo, vengono accolti da altre famiglie, da coppie o da single". Sono le parole dell'assessore alle politiche sociali e per la famiglia, Adelchi Sulpizio, che annuncia per oggi il primo appuntamento del Mese dell'affido e dell'accoglienza, alla sua ottava edizione.

Sulpizio ricorda che le famiglie e/o i single interessati all’affido possono rivolgersi all’Equipe Territoriale Affido, in Comune, per essere informati, formati e aderire ai progetti di accoglienza, e sottolinea poi che il contributo mensile erogato alle famiglie affidatarie impegnate in progetti di affido a tempo pieno etero-familiare (che coinvolge famiglie diverse da quella di origine dei minori), è stato aumentato ed è pari a mille euro, il più alto in Italia, e in tutte le tipologie di affido e affiancamento familiare è garantita la copertura assicurativa Responsabilità Civile e Rischio grave a carico del Comune di Pescara.

Si comincia nel pomeriggio odierno, alle 15.30, con la “Festa delle Famiglie” dedicata a grandi e piccini, al Centro ex Urban in via Tavo 248 e non più, come inizialmente comunicato, nel parco Villa Sabucchi, essendo previsto maltempo: oltre all'animazione per grandi e piccini, giochi, laboratori e attività con i clown dottori, si svolgeranno un incontro di lettura dedicato ai bambini di 0-6 anni, con i volontari di "Nati per legge Abruzzo" (ore 16) e uno "Spettacolo di bolle e parole" a cura di Maria Elena Comperti, animatrice cantastorie.

Tra gli eventi di sensibilizzazione c'è l'incontro-dibattito che si terrà il 12 ottobre (alle ore 10) nella sala consiliare del Comune rivolto a tutta la cittadinanza in cui si parlerà del “Percorso di consapevolezza digitale: social, antisocial e metaverso” a cura di Massimo Ippoliti psicologo specializzato in dipendenze tecnologiche. L’incontro in programma il 14 ottobre è quello sul tema dell’accoglienza, al liceo G. Galilei, a cura dell'Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, durante il quale saranno coinvolti con gli alunni del IV e V anno. Il 27 ottobre (alle ore 17.00) si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Pescara l’incontro, a cura dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza di Pescara”, dal titolo “Educare oggi: è ancora possibile incontrare le domande dei ragazzi?” con Luisa Leone Bassani, neuropsichiatra infantile.

Il 29 ottobre si svolgerà un laboratorio esperienziale dal titolo “I Depositi Emotivi: creare relazioni sane”, che si svolgerà (ore 16:30) nella sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo, a cura della Fondazione Caritas all’interno del progetto Agor.Ed, condotto da Manuela Toto. Tutti gli eventi in programma sono gratuiti e la brochure con il programma è sulla pagina dedicata al “Mese dell’Affido e dell’Accoglienza” sul sito istituzionale del Comune: https://www.comune.pescara.it/page:c_g482:mese.affido.accoglienza.