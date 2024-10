Presentato il programma del 70esimo raduno dei Dalmati

Sabato 5 e domenica 6 ottobre si svolgerà il settantesimo raduno dei Dalmati a Pescara. Un fine settimana di eventi per mantenere vivo il ricordo dei soprusi e delle atrocità subiti dai Dalmati e Giuliani per far sì che questi orrori non accadano più. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, stamani in Comune, sono intervenuti il Vicesindaco di Pescara, Maria Rita Carota, il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Santilli e la Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Donatella Bracali.

Il Vicesindaco Carota ha dichiarato: “Questo è un appuntamento di prestigio e di grande importanza. La città di Pescara ha sempre avuto a cuore il ricordo degli esuli, perché vuole fare in modo che certi orrori non accadano più. Auspico che i pescaresi partecipino numerosi. Un doveroso grazie va a Donatella Bracali che ha organizzato questa due giorni. All’interno del cartellone del 70esimo raduno, c’è il ricordo di Norma Cossetto, una giovane istriana che nel 1943 fu torturata, violentata e gettata in una foiba. Per molti, troppi anni, la sua è stata considerata una morte di serie B alla quale, invece, noi vogliamo dare il giusto risalto, per stigmatizzarla, e il dovuto rispetto”.

Tra gli appuntamenti in programma, il concerto di pianoforte del Maestro Toni Concina, intitolato “Recital Adriatico”, che si svolgerà sabato 5 ottobre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune di Pescara. A questo proposito il Presidente del Consiglio Santilli ha detto: “Quest’anno abbiamo in programma un concerto di altissimo livello all’interno della Sala Consiliare. Una scelta oculata perché è la sala della città, nella quale si prendono le decisioni più importanti e per questo l’abbiamo voluta aprire per un appuntamento di rilievo che serve a mantenere viva la memoria su una pagina nera della storia italiana del secondo conflitto bellico mondiale”. A chiudere la conferenza stampa, Donatella Bracali presidente dell’ANVGD che ha esposto il programma : “Il raduno nazionale si svolge ogni anno e in città sempre diverse. Questa è la terza volta che scegliamo Pescara. Questi eventi sono importanti perché rinsaldano la memoria dei cittadini e di noi familiari degli esuli Dalmati e Giuliani. L’obiettivo è di avere una memoria condivisa con i fratelli italiani".

Questo il programma. Sabato 5 alle ore 12:00 in Piazza Italia, si terrà la cerimonia “Una rosa per Norma” in memoria di Norma Cossetto con la perfomance del Florian Metateatro “Frammenti di Norma”. Alle 21:00, in Sala Consiliare, il Maestro Toni Concina si esibirà con il “Recital Adriatico” un concerto di pianoforte. Domenica 6 ottobre, alle 9:30, in Piazza Martiri Dalmati e Giuliani, si svolgerà la cerimonia in ricordo del 23esimo anniversario dell’intitolazione della Piazza. Alle 10:00, nella Chiesa dello Spirito Santo, la Santa Messa in suffragio dei defunti dalmati. Alle 11:30, nella Sala Convegni dell’hotel Regent, assemblea generale dei Dalmati con una lectio magistralis del Prof. Boško Knezić (Università di Zara), a seguire la consegna del 28esimo premio ‘Niccolò Tommaseo’ al Prof. Egidio Ivetic dell’Università di Padova. "Spero che questi due giorni", ha concluso Bracali, "siano partecipati, per mantenere vivo il ricordo di italiani che hanno dato la propria vita per la patria”.