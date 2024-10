Tromba d'aria al largo di Montesilvano [FOTO]

Una tromba d'aria a Montesilvano. Questo quanto accaduto nella giornata odierna, 4 ottobre, sul lungomare vicino a via Marinelli, che ha visto diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona. L'evento, durato pochi minuti, è stato accompagnato dal brutto tempo che interesserà le aree costiere anche nel pomeriggio, come riportano le previsioni del tempo.

A documentare l'evento c'è la foto inviata da Alessandro Serreli, che ha spiegato come da via L'Aquila abbia visto la formazione del vortice sul mare, rimasto però al largo senza dunque avere conseguenze e impattare sulla riviera. In base alle informazioni fornite da “Abruzzo Meteo” di Giovanni De Palma, per le prossime ore sono attese ampie schiarite, anche se si prevedono condizioni di stabilità tra oggi e sabato 5 ottobre.