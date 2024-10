Cremonese: "Nell'edificio di via Pietro Nenni l'ascensore è stato riparato"

“In via Pietro Nenni, nell'edificio che ospita persone disabili, l'ascensore è stato riparato e nelle prossime ore - al termine del collaudo - l'impianto funzionerà, si potrà utilizzare. Dal momento in cui si è verificato il guasto, con il quadro elettrico bruciato, non siamo stati fermi neppure un giorno, fino ad oggi, ma ci siamo subito attivati affinché si reperissero i pezzi necessari e si assemblassero. Poi si è provveduto alla riparazione, avvenuta tra lunedì e oggi, in 5 giorni”. L'annuncio arriva dall'assessore Alfredo Cremonese, che ne dà notizia direttamente da via Nenni, dove ha seguito costantemente l'intervento.

“Dispiace che qualcuno abbia strumentalizzato la vicenda visto che gli inquilini di questo stabile non hanno certamente bisogno di polemiche ma di aiuti concreti: oggettivamente bisognava ordinare i pezzi di ricambio, attendere che arrivassero a destinazione e poi eseguire i lavori, tutti passaggi che richiedono tempi definiti, non comprimibili del Comune”, aggiunge Cremonese.

“Ho già avuto modo di incontrare alcuni inquilini, di spiegare come sono andate veramente le cose e di scusarmi per il disagio che si è verificato. Per quanto mi riguarda non ho mai abbassato il livello di attenzione su questa situazione emergenziale, e ringrazio la ditta che ha lavorato con solerzia. Dispiace che qualcuno abbia tentato di speculare politicamente su questa vicenda: per me l'importante era dare delle risposte e, come promesso, le risposte del Comune sono arrivate”, conclude l'assessore.