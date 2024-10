Animali, in piazza Sacro Cuore c'è la “Festa di San Francesco”

Domenica 6 ottobre, in piazza Sacro Cuore a partire dalle ore 10, il Dog Village - Protezione Animali, con il patrocinio del Comune di Pescara con l’assessorato alla Tutela del mondo Animale, organizza la “Festa di San Francesco”, in onore del santo patrono degli animali. Sarà una giornata dedicata all’amore e all’affetto che i nostri amici animali sanno donarci ogni giorno, con diverse attività pensate per celebrare questo legame speciale tra uomo e animale.

Il programma della giornata prevede:

- Dalle 10:00 alle 12:00: Microchip gratuito per i cani, offerto grazie all’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Dog Village. Un'opportunità preziosa per tutti i proprietari di cani di regolarizzare i propri amici a quattro zampe.

-Alle 16:30: Don Francesco Santuccione benedirà tutti gli animali presenti in piazza, come segno di protezione e rispetto per il mondo animale.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata speciale dedicata agli animali – commenta Massimiliano Pignoli, assessore alla Tutela del Mondo Animale – per riscoprire il valore della loro presenza nelle nostre vite e l'importanza di tutelarli e rispettarli”. Il Sindaco Masci, entusiasta dell’appuntamento dichiara: “I nostri amici animali rappresentano una colonna portante della nostra quotidianità, ci dimostrano amore e affetto incondizionato. Celebrali nel giorno del loro Santo protettore è importante e lo facciamo nel miglior modo possibile, grazie ai volontari del Dog Village per tutelare anche la salute degli animali”.

“Invito tutti a partecipare alla Festa di San Francesco – dichiara Carmelita Bellini presidente Dog Village – una giornata speciale dedicata ai nostri amici animali. Sarà un'occasione per celebrare l'amore e la gioia che ci regalano ogni giorno e per sensibilizzare l'importanza della loro tutela. Vi aspettiamo domenica in piazza Sacro Cuore”.