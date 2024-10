Corrilabruzzo Uisp: a Civitaquana ecco la 6/8 Ore Civitas Aquana

Il borgo di Civitaquana accoglie la gara podistica endurance denominata 6/8 Ore di Civitas Aquana con omologazione Uisp. Meticolosa ed affiatata l'organizzazione curata dalla Manoppello Sogeda, impareggiabili esperti e praticanti del settore in ambito regionale e nazionale. L'evento è patrocinato dall'amministrazione locale con la compartecipazione dell'associazione Civitas Aquana (associazione di promozione sociale, culturale, ricreativa e sportiva).

Per i "buongustai" delle gare endurance, si tratta di un'imponente manifestazione che ha validità di Grand Prix Iuta 2024 di Ultramaratona, del Criterium Regionale Zona Centro e Centro-Sud. La 6 ore e la 8 ore fanno parte del circuito Ultra Abruzzo su strada, sabbia e trail. Le gare si svolgono domenica 6 ottobre attraverso un anello di 1028 metri con un dislivello positivo di 19 metri in cui sono previste la 6 ore, la 8 ore e anche la versione ridotta sulle distanze di 10 e 21 chilometri.

Nelle premiazioni rientrano i primi 3 assoluti al maschile e al femminile per quanto riguarda la 21 km e la 10 km; i primi 5 assoluti al maschile e al femminile per la 8 ore; i primi 3 assoluti al maschile e al femminile e i primi 3 di ogni categoria per la 6 ore. In più è previsto un premio di partecipazione a tutti gli iscritti e la medaglia per tutti gli atleti al traguardo nella 6/8 ore.

Orari di partenza: alle 9:30 la 8 ore, alle 11:30 la 6 ore, la 10 e la 21 chilometri davanti al piazzale della chiesa. Tutto è pronto con gli organizzatori pronti a dare il "là" alle tante sfide giornaliere che saranno ripagate da un allettante terzo tempo a base di arrosticini party.