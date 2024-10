Vincenza Gianfredi presenta "Dieta Mediterranea" alla libreria Feltrinelli

Tutto pronto per la presentazione del libro di Daniele Nucci e Vincenza Gianfredi "Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità", edito da Gribaudo (Gruppo Feltrinelli) e uscito il 18 giugno scorso. Nel pomeriggio di oggi, 8 ottobre, alle ore 18:00 la libreria Feltrinelli di Pescara, in via Trento all'angolo con via Milano, ospiterà un incontro alla presenza dell'autrice Vincenza Gianfredi.

Sarà un'occasione per parlare di Dieta Mediterranea e del suo significato per la salute umana e non solo. Gianfredi dialogherà con il dottor Fabrizio Cedrone, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva - Asl di Pescara, e con la dottoressa Gabriella Bosco, medico chirurgo specialista in Scienza dell'alimentazione, Dietologa clinica, Medico specialista Adi alla Asl di Pescara. L'ingresso al pubblico sarà libero.