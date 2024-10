Mamma investita mentre porta il figlio a scuola [FOTO]

Una mamma è stata investita questa mattina da un'auto in via Fonte Romana, davanti alla primaria Renzetti (istituto comprensivo Pescara 10), mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con suo figlio per portarlo a scuola. Il fatto si è verificato intorno alle ore 8. Il traffico veicolare, già di per sé intenso in quella fascia oraria, è andato in tilt per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto un'ambulanza del 118 e, per effettuare i rilievi, una pattuglia della polizia locale coordinata dal tenente colonnello Massimiliano Giancaterino. Secondo quanto riferiscono i vigili urbani a PescaraNews.net, la donna ha 54 anni e il bambino ne ha 5: a urtarli è stata una Ford Kuga, guidata da un 45enne. Madre e figlio sono stati portati in ospedale per accertamenti. Secondo quanto ci risulta, la signora si sarebbe rotta il femore e dovrà quindi essere operata.