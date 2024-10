Si riunisce la Cabina di Regia per il nuovo Comune di Pescara

“Sono 5 le nuove funzioni e attività che entro il 31 dicembre 2024 dovranno ulteriormente essere associate in vista dell’istituzione del nuovo Comune di Pescara, fissato al primo gennaio 2027. I servizi sono stati individuati dai tre Comuni coinvolti in quella che sarà una rivoluzione epocale e sono stati enunciati oggi nel corso della riunione della Cabina di Regia regionale: il catasto, la tenuta dei registri di Stato civile, la predisposizione di un sistema informativo unico in termini di software, le funzioni in materia di energia e, infine, la promozione turistica che è un capitolo fondamentale per l’economia dei tre territori. Il cammino verso la nuova Pescara procede dunque a passo spedito e, grazie alla collaborazione delle tre municipalità, siamo convinti che raggiungeremo l’obiettivo votato dai cittadini”.

Lo hanno detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l’assessore regionale delegato Roberto Santangelo in riferimento all’incontro che ha visto la presenza dei sindaci di Pescara Carlo Masci, di Montesilvano Ottavio De Martinis e di Spoltore Chiara Trulli, con i tre Presidenti del Consiglio comunale di Pescara Gianni Santilli, di Spoltore Lucio Matricciani e di Montesilvano Walter Cozzi, nonché il dirigente del Comune di Pescara Marco Molisani oltre ai funzionari e dirigenti regionali.

“A oggi – hanno aggiunto Sospiri e Santangelo – le tre Municipalità, nonostante si parli di un processo di fusione comunque difficile, complicato, stanno cogliendo gli obiettivi nel rispetto della norma regionale. Ora attendiamo le relazioni, ricordando che al 31 dicembre 2025 ci sarà il secondo monitoraggio intermedio con funzioni di livello sempre più elevato, che andranno a interessare la Polizia locale, l’urbanistica, l’edilizia scolastica e la gestione dei rifiuti. Il nostro ringraziamento è ovviamente rivolto ai 3 sindaci e a tutti gli amministratori che stanno ben governando la fase più delicata del processo di fusione, primo caso del genere nella storia della Repubblica italiana”.