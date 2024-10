"Aperitivo solidale - Racconti dall'Ucraina" nella sede di Rifondazione Comunista

Si chiama "Aperitivo solidale - Racconti dall'Ucraina" l'iniziativa che si terrà sabato 12 ottobre presso la sede di Rifondazione Comunista, in Largo Baiocchi, con annesso aperitivo di autofinanziamento per le future attività e missioni di Mediterranea Pescara. L'evento, in quello che è il mese dell’OndaBlu, offrirà l'occasione per ascoltare, dalle vive voci degli attivisti di Mediterranea Pescara, le storie che hanno riportato con loro dalla missione 16 a Leopoli, in Ucraina, conclusasi due settimane fa.

L'incontro avrà inizio alle ore 18.30 e comprenderà cibo, bevande e storie dal cuore delle operazioni umanitarie per sostenere le prossime missioni di Mediterranea. Ogni piatto avrà un costo base di 5 euro e ogni bicchiere di vino avrà un costo di 1 euro. Ci sarà anche la possibilità di pagare con carta. “La tua solidarietà fa la differenza. Vieni a trovarci, ti aspettiamo sabato!”, scrive Mediterranea Pescara in una nota.

“A settembre siamo partiti per una missione di rifornimento in Ucraina ed è stata un’esperienza molto forte per tutti noi. Ci teniamo quindi a restituire alla comunità la nostra esperienza e i nostri racconti, nonché i racconti delle persone del posto”, spiega l'attivista Benedetta La Penna, componente di Mediterranea Pescara.