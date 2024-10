Di Ciano (Sinistra Italiana): "Fare chiarezza sul secondo lotto del Matta"

“Abbiamo appreso che oggi una Commissione del Ministero Infrastrutture e Trasporti è a Pescara per valutare l'andamento delle attività del programma di riqualificazione delle periferie che, dopo 4 anni di attività, è in scadenza a dicembre prossimo. Tutto bene? Diremmo di no, tra le opere sospese e non terminate, è venuta a galla la questione del secondo lotto del Matta. In 4 anni solo ritardi, sospensioni, contenziosi. Come abbiamo già più volte evidenziato, al termine della scorsa legislatura”. Così in una nota Enrico Di Ciano, segretario del circolo di Pescara Sinistra Italiana.

"Adesso la situazione che i cittadini registrano è quella di risorse pubbliche che andranno perse per inefficienze della macchina amministrativa, di un cantiere abbandonato che genera insicurezza, furti continui e vandalismi per la struttura e anche per le aree limitrofe e probabilmente anche un debito fuori bilancio del Comune qualora non verranno riconosciute le risorse spese sino ad oggi. Forse è bene fare chiarezza per trovare una soluzione per portare a compimento tempestivamente questa importante infrastruttura culturale pubblica della città. Siamo convinti che Pescara Capitale dell'arte contemporanea non può farne a meno", conclude Di Ciano.