Museo delle Genti d'Abruzzo: corso di decorazione con la cookie artist Filomena Tavano

Un viaggio attraverso i sensi: la bellezza da guardare, il buono da assaggiare, la capacità di realizzare. E' un corso che valorizza non solo la creatività, ma le tradizioni e le suggestioni della fantasia. Tre distinti eventi che la Fondazione Genti d'Abruzzo organizza avvalendosi della professionalità di Filomena Tavano, cookie artist, ovvero decoratrice di biscotti. Da non confondere con la pasticceria. Tavano è un'eccellenza nel suo settore: nasce, con i suoi studi, restauratrice e decoratrice e si perfeziona lavorando con importanti aziende, per poi trovare una strada alternativa, che le consente di coniugare il suo amore per la pittura con quello per la cucina: nasce così Dolceflo, che le frutta riconoscimenti a livello internazionale e la porta in giro a raccontare come si fa a trasformare un biscotto in un capolavoro.

Il calendario degli appuntamenti si apre sabato 12 ottobre alle ore 16, con la decorazione del biscotto "Presentosa d'Abruzzo"; sabato 30 novembre con inizio alla stessa ora toccherà al "Cuore d'Abruzzo" per concludere il 7 dicembre con la più classica preparazione di piccole opere d'arte natalizie. Sarà possibile sia frequentare un solo evento, della durata di quattro ore, che partecipare all'intero percorso ed avere così una preparazione più completa.

"Lavoriamo in un ambiente insolito - spiega Tavano - e proprio per questo presentiamo un prodotto che sia attinente al museo. Ma questa esperienza fa parte anche di un mio progetto, che ha mosso i primi passi nel corso di Mediterranea, che è quello di declinare la decorazione dei biscotti in funzione turistica, preparando delle scatole eleganti che siano riconoscibili come prodotti abruzzesi. Ho già collaborato con la Regione Puglia, lavorando sugli Ori di Taranto, anche per l'Abruzzo sarebbe bello poter avviare una produzione con una propria identità. Penso a una scuola di formazione che potrebbe, ad esempio, essere anche funzionale alla riqualificazione di donne che hanno perso il lavoro, ma anche un punto di partenza per chi decide di investire su un progetto innovativo".

La proposta che si svilupperà all'interno del Museo delle Genti d'Abruzzo potrebbe essere un primo passo verso un lavoro più strutturato sul territorio. "Abbiamo organizzato il percorso in tre distinti eventi - chiarisce Tavano - ed in ognuna delle tre occasioni insegneremo le competenze tecniche di base per poter realizzare un biscotto decorato. Gli elementi essenziali sono la pasta frolla e la ghiaccia reale, che possono però essere lavorati con molte varianti. Perché la decorazione ha davvero molto da offrire, come produzione prevede l'infinito: ogni biscotto è una tela bianca su cui lavorare". Diverse le tecniche di realizzazione tra la Presentosa e il cuore d'Abruzzo, poi il gran finale a sorpresa per il Natale: biscotti da utilizzare come decorazione per l'albero o per la tavola, per regali originali o semplicemente per coccolarsi in occasione delle feste.

Ai corsi sono ammessi anche i ragazzi, dai 12 anni in poi, un'occasione per avvicinarsi, divertendosi, all'arte della decorazione: "Decideremo in prossimità dell'evento come interpretare il terzo evento. Siamo estremamente flessibili. Ogni persona viene seguita a seconda della propria inclinazione, accompagnata fino al conseguimento del suo risultato".