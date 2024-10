L'amore diventa multicolor con "Pescara Sposi"

Giovani, maturi, con figli, dello stesso sesso, di diversa nazionalità. Le frecce di Cupido non risparmiano nessuno, così come è totalmente multicolor e inclusivo Pescara Sposi, l'appuntamento dedicato al settore wedding in programma il 12 e il 13 ottobre al porto turistico Marina di Pescara. L'evento, arrivato alla sua quindicesima edizione, è promosso dalla Cna provinciale di Pescara, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, con il management dell'associazione Vae Victis. Una storia lunga e consolidata, quella di Pescara Sposi, diventata negli anni sempre di più un punto di riferimento per le coppie di sposi del Centro Sud Italia, e non solo, che nel PalaBecci hanno la possibilità di lasciarsi ispirare dalle tante proposte per rendere indimenticabile il giorno del proprio "sì".

«La forza di Pescara Sposi sta proprio nella sua capacità di stare al passo con i tempi», commenta la presidente di Vae Victis, Silvia Di Silvio, «cogliendo le nuove tendenze e gli stili di vita che negli anni sono cambiati moltissimo, soprattutto dopo il Covid. Così come è cambiato anche il matrimonio e tutto ciò che ruota intorno a questo giorno così importante per gli innamorati e, più in generale, per tutta la famiglia. Aumentano i matrimoni civili, così come cambia l'età degli sposi. Spesso parliamo di coppie consolidate, con figli, che decidono di suggellare il loro amore con un atto formale dopo tanti anni. Oppure c'è chi decide di rinnovare le promesse d'amore fatte tanti anni prima. E molte altre variabili, come i matrimoni tra persone dello stesso sesso o tra futuri sposi di diverse nazionalità o culture».

Per questa ragione, l'evento è sempre meno un espositore di prodotti e servizi, ma una grande piattaforma in cui trovare proposte integrate, sotto forma di vere e proprie "isole wedding inspiration", messe in campo da professionisti che si mettono in rete per offrire agli sposi le soluzioni più adatte ad ogni coppia. Da qui l'impegno di Cna provinciale di promuovere la collaborazione tra i suoi associati che abbracciano i diversi settori legati al wedding, dall'abbigliamento ai fiori, passando per il trucco, le acconciature e tutte le diverse professionalità richieste per organizzare una festa indimenticabile, riunite sotto il claim "SposaTi con Cna".

«La CNA di Pescara associa il proprio nome a Pescara Sposi fin dal suo esordio», commenta il direttore provinciale Luciano Di Lorito. «Perché si tratta di un evento importante, ben costruito, che mette in risalto un settore - il wedding – che rappresenta una filiera di attività, molte delle quali riferibili anche al mondo della micro e piccola impresa che noi rappresentiamo. Perché accanto a settori espressione, di regola, di mondi imprenditoriali di grandi dimensioni – la moda, la ristorazione per feste e banchetti – ci sono anche filiere costituite da imprese di dimensioni minori. Penso al mondo dell'acconciatura, delle estetiste, ma anche a quello della decorazione floreale, della fotografia. Insomma, per giocare con le parole e visto il tema, un bouquet davvero ricco di occasioni e opportunità che la Cna provinciale di Pescara vuol contribuire a valorizzare e sostenere».

Inoltre, il matrimonio oggi è diventato sempre di più "l'influencer" delle cerimonie, che mette al centro la felicità, la famiglia e i sentimenti veri che la contraddistinguono, facendo da apripista anche ad altre feste di famiglia, che vanno dal diciottesimo compleanno alla comunione, dal battesimo all'anniversario. In una festa che si rispetti, quindi, non può mancare l'intrattenimento e un bel brindisi. Per trarre ispirazione, dunque, gli sposi potranno partecipare a un evento esclusivo a loro dedicato, il "The Wedding Fashion Event", in programma domenica pomeriggio, con sfilate, proposte musicali e di intrattenimento e degustazioni di vini.

Anche quest'anno, inoltre, una grande vetrina sarà offerta al tema delle wedding destination, con una tavola rotonda dal titolo "Città d'Amare e d'Amore" che vedrà protagonisti i comuni del territorio pescarese in un'ottica di promozione turistica che ruota intorno alla scelta dei migliori luoghi da sogno in cui pronunciare il proprio "sì", ma anche alla riscoperta delle proprie radici e tradizioni per dare ancora più valore al proprio matrimonio. L'iniziativa, in programma domenica alle 11,30, è promossa in collaborazione con l'associazione culturale "Wedding Bureau" presieduta da Francesca Schunck, con la Provincia di Pescara e con i Comuni di Città Sant'Angelo, Montesilvano e Pescara.

Per offrire agli sposi un'occasione per incontrare i professionisti del wedding e pianificare il proprio matrimonio, anche quest'anno l'evento sarà riservato alle coppie di futuri sposi che potranno portare con sé al massimo due accompagnatori. Inoltre, tutte le coppie che accederanno all'evento riceveranno uno special gift sponsorizzato dall'azienda Acqua&Sapone. Pescara Sposi 2024 sarà aperta da sabato 12 a domenica 13 ottobre, dalle 8 alle 20. Gli sposi potranno registrarsi sul sito fierapescarasposi.it e scaricare il personal pass oppure direttamente all'ingresso dell'evento.