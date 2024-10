Il duo formato da Anna Taddeo e Stefano Petrocco apre l'edizione 2024 di Millennials

Sabato 19 ottobre il concerto dell'Ebi Duo apre l'edizione 2024 di Millennials, la rassegna dedicata ai giovani interpreti del panorama classico, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" e sostenuta dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica. Ebi Duo è la formazione composta dalla violoncellista Anna Taddeo e dal pianista Stefano Petrocco: Novecento è il titolo del programma che il duo esegue nel concerto e prevede musiche di Gian Francesco Malipiero, Zoltán Kodály e Camillo Schumann.

Millennials si sviluppa in sei concerti, previsti nel corso dell'autunno nelle Sale del Conservatorio "Luisa D'Annunzio". La rassegna è stata disegnata dal M° Massimo Magri in un’opera di valorizzazione di giovanissimi talenti del territorio, alcuni dei quali ancora in formazione presso il Conservatorio di Pescara, altri già avvezzi alla professione e premiati in prestigiosi ambiti nazionali e internazionali. Il biglietto di ingresso al concerto è di 5 €. Per gli studenti e i docenti del Conservatorio e per i soci della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" è previsto un biglietto ridotto di 2 €. I concerti avranno inizio alle ore 17,30.

Anna Taddeo e Stefano Petrocco costituiscono l'Ebi Duo, formazione ospite in numerose serie di concerti e festival musicali internazionali. La formazione nasce da un'amicizia di lunga data che consente un vivace scambio musicale. Anna ha approfondito i suoi studi musicali concentrandosi sulla pedagogia strumentale a Zurigo. Attualmente insegna al Musikschule Konservatorium Zürich e la sua carriera come musicista da camera e orchestrale l'ha portata sui palcoscenici di Europa, Asia e Brasile. D'altra parte, Stefano si è specializzato in esecuzione di pianoforte, musica da camera e vocal coaching a Vienna. Ha lavorato come collaboratore ospite all'Opera di Stato di Vienna, dirige il dipartimento di musica dell'Opera per bambini allo Stadttheather Baden di Baden bei Wien e insegna alla Scuola di musica privata di Gießhübl.

L'interazione dei due musicisti combina le loro esperienze e punti di vista individuali in nuove interpretazioni musicali. Il duo riceve importanti impulsi ispiratori dagli incontri musicali con Roswitha Heintze. Il loro ampio repertorio spazia dai classici alla musica contemporanea con particolare riguardo alle opere di compositori italiani (tra cui Francesco Cilea e Mario Castelnuovo-Tedesco).