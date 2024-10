Rimosse in centro le lastre con il logo "Pescara Città Vicina" [FOTO]

“O abbiamo deciso che per il G7 vale solo il presente, oppure non si spiega per quale ragione fra le urgenze dell’amministrazione Masci di Pescara ci sia quella di rimuovere anche le lastre di marmo che indicano un periodo, forse migliore vissuto dalla città: quelle di “Pescara città vicina” volute dal sindaco emerito Luciano D’Alfonso come contrassegno delle tante opere riconsegnate alla comunità. Resto senza parole”.

Così il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco. Il fatto si è verificato in corso Umberto I, zona piazza Sacro Cuore, proprio in quella via “che è stata e resta una delle riqualificazioni più importanti nella storia della città, oltre che dell’amministrazione D’Alfonso. Molte strade disastrate della città richiedono l'intervento degli operai. Si vede che la giunta Masci preferisce combattere la memoria della città alla sua puntuale manutenzione e cura”, conclude Di Marco.