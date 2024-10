Enrico Vallone torna a esibirsi a Pescara dopo 7 anni

Oggi alle ore 18.30 presso l’auditorium Cerulli, “La casa delle arti”, si terrà il recital pianistico del Maestro Enrico Vallone. Dopo 7 anni dalla sua ultima esibizione pubblica tenutasi a Pescara nel febbraio 2017 alla “Maison des artes”, torna in concerto nel capoluogo adriatico, sua città natale il Maestro Enrico Vallone, con un recital pianistico incentrato sulla sua ultima produzione compositiva dal titolo “Vallone plays Vallone”. Ingresso libero.

PROGRAMMA

dal ciclo “ORPHEUS”

Sentieri d'autunno Op. 38

Notte sul lago

Volute Op.55 n.7

Orpheus Op. 35 n.2

Solo per amore Op. 61 n.3

Pensieri sull'acqua Op.53 n.1

Sogno Op.54 n.3

dal ciclo “PEGASUS”

Ballata “Wind in my soul” Op.24

Ballata “The doll and the knights” Op.33

Ballata “Pegasus” Op.44

Ballata “Parsifal” Op.45

Enrico Vallone

Pianista, Compositore, Concertista (1963). Formatosi alla scuola fiorentina di Lucia Passaglia, consegue il diploma di pianoforte al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti, perfezionandosi successivamente in Italia con i maestri M. Marvulli, B. Mezzena e S. Fiorentino e a Parigi con Yvonne Lefébure. Studia anche composizione e analisi musicale con Fulvio Delli Pizzi.

Vincitore di primi premi e altri riconoscimenti in concorsi nazionali (Osimo, Catanzaro e Pescara) ed internazionali (“F. Liszt” di Lucca, Concorso europeo di Moncalieri, Biennale internazionale di Pescara) è molto apprezzato come interprete del repertorio romantico, in particolare dell’opera di Fryderyk Chopin. E' invitato regolarmente a tenere recital e conferenze presso enti concertistici e culturali in Italia ed all’estero.

All’attività di interprete affianca anche quella di compositore: diverse sue opere sono state registrate e trasmesse da RAI Radio2 e sono presenti nelle programmazioni di molteplici ed importanti società di concerto nazionali ed internazionali. Attualmente ricopre la cattedra di “Esecuzione ed Interpretazione musicale” presso il Liceo Musicale “Misticoni-Bellisario” di Pescara. È del 2006 la realizzazione del suo primo cd live interamente dedicato alla musica di Chopin. Nel 2011 ha inciso un cd di sue composizioni originali per pianoforte dal titolo MAYA.

Dal dicembre 2014 la sua produzione artistica è edita dalla casa editrice BAM – Beyond Any Music che, nel 2016, ha pubblicato il cd “Voci sospese” contenente suoi lavori pianistici interpretati dalla pianista Aki Kuroda e nel 2018 diverse sue composizioni sono state inserite in due cd della collana Saints ed in particolare nei cd rispettivamente dedicati a Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo II. Nel 2023 i suoi ultimi due progetti discografici, editi da BAM – Beyond Any Music, lo vedono all'opera come interprete e compositore, i titoli dei cd sono : Vallone plays Chopin (scelta di brani vari di Chopin) e “Orpheus”, composizioni varie composte ed interpretate dal M° Enrico Vallone.