"Mare Fuori Il Musical": posticipato al 2025 il doppio appuntamento al Pala Giovanni Paolo II

Riprogrammata la tappa pescarese, al Palasport Giovanni Paolo II, di “Mare Fuori Il Musical”: inizialmente prevista per sabato 16 e domenica 17 novembre, la tappa si posticipa a lunedì 17 febbraio 2025. I biglietti acquistati per gli spettacoli di sabato 16 e domenica 17 novembre sono rimborsabili tramite il circuito d’acquisto entro il prossimo 31 ottobre.

I biglietti dello spettacolo di lunedì 17 febbraio 2025 sono disponibili sui circuiti TicketOne ticketone.it e Ciaotickets ciaotickets.com. Dopo il grande successo registrato nella scorsa stagione teatrale, lo show diretto da Alessandro Siani e ispirato alla fiction tv torna a grande richiesta con un tour che toccherà diverse città italiane tra cui Terni.

Scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Alessandro Siani, ancora prima del debutto della scorsa stagione lo spettacolo ha creato un interesse enorme a livello mediatico e social. La grande popolarità dei giovanissimi attori data dalla visione record della serie televisiva arrivata alla quarta stagione, l’attesissima prova registica di Alessandro Siani, la curiosità da parte del pubblico di vedere dal vivo, in scena, una vicenda che era ed è appassionante e seguitissima, ha fatto sì che molte date del tour fossero subito sold-out e che in molti Teatri sia stato necessario aggiungere nuove repliche, arrivando al numero di 55 recite più 7 doppie con oltre 90.000 spettatori. Un successo pronto a ripetersi nella prossima stagione teatrale con nuove repliche e città toccate.

Anche nel nuovo tour protagonisti del musical saranno alcune delle star della fortunata serie tv ambientata nell’Istituto di detenzione minorile, una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono, al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. Mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l’una contro l’altro ma, in modo inspiegabile, tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente. La scoperta dell’amore è come un’onda che travolge i protagonisti e la musica ci accompagna in questo tortuoso ma avvincente percorso di crescita.

La direzione musicale è a cura di Adriano Pennino, le coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta, la produzione è di Best Live. La tappa di Pescara è a cura di Anni 60 produzioni e Best Eventi. Info: 085 9047726, besteventi.it, anni60produzioni.com.