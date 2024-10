G7: la Pineta chiude e gli alunni della scuola di via Milano escono prima

In vista della riunione del G7, che prenderà il via oggi a Pescara, sono state firmate due ordinanze sindacali. La prima prevede che oggi e domani, 22 e 23 ottobre, il plesso scolastico Ignazio Silone dell’istituto comprensivo 4, situato in via Milano n. 58, chiuderà anticipatamente alle ore 14,30. Il provvedimento scaturisce dalle variazioni alla viabilità nelle zone di massima sicurezza denominate Imago e Cascella, previste proprio in concomitanza del G7. Le modifiche che scatteranno oggi e domani riguarderanno, dalle ore 15, anche corso Vittorio Emanuele II, dove sarà vietato il transito tra via Michelangelo e via Genova, per cui con l'uscita anticipata si vuole consentire il regolare rientro degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico a casa.

Firmata anche una seconda ordinanza, per disporre la chiusura della Pineta dannunziana da oggi a giovedì 24 ottobre, tenuto conto che fino a venerdì 25 ottobre sono in vigore divieti di transito e sosta nelle vie e strade ricomprese nella zona di massima sicurezza denominata Aurum, in occasione della riunione del G7. Si vuole, con la chiusura dell'area verde, garantire l'attuazione dei servizi e dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica.