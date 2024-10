Spunti di Vista sul Jazz: gran finale con un ultimo viaggio affascinante tra Sicilia, Vudù e New Orleans

Si conclude martedì 29 ottobre alle ore 18:30, presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, il ciclo di lezioni-concerto “Spunti di Vista sul Jazz”, un affascinante viaggio nel mondo della musica jazz guidato dal pianista jazz Marco Di Battista, patrocinato dal Ministero della cultura e dalla regione Abruzzo. Biglietto: € 10, acquistabile in loco a partire dalle ore 18. Info: 328/0979414 – marsinjazz@gmail.com.

Un Gran Finale

Per l’ultimo appuntamento di questa fortunata stagione, il trio composto da Marco Di Battista al pianoforte, Giuseppe Mastrogiuseppe al contrabbasso e Pierluigi Esposito alla batteria ci condurrà in un viaggio sonoro tra le influenze musicali che hanno plasmato il jazz. Il tema della serata sarà “Siciliani, Vudù e la città americana dei Caraibi”, un percorso che ci guiderà alla scoperta delle radici africane e caraibiche del jazz, con un focus particolare su New Orleans, la città che ha dato i natali a questo genere musicale.

Un’Oasi di Musica e Cultura

Attraverso un mix di esecuzioni dal vivo e approfondimenti teorici, il maestro Marco Di Battista, in quest’ultimo appuntamento, continuerà a svelare i segreti di un genere musicale complesso e affascinante, capace di unire tradizione e innovazione, improvvisazione e composizione. L’ultima occasione per appassionati e neofiti per avvicinarsi al mondo del jazz e apprezzarne la ricchezza e la varietà.