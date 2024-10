Cantera Adriatica, le ragazze della femminile ipotecano la finale di Coppa Abruzzo

Un altro lungo turno è andato agli archivi in casa Cantera Adriatica. Brillano le ragazze dell’Eccellenza Femminile che, in Coppa Abruzzo, continuano a sognare: 5-0 al San Gregorio e pass per la finalissima di Coppa Abruzzo. Un ottimo inizio per il rinnovato gruppo di mister Galanti, che ora si concentra sull’avvio del campionato.

“Una bella soddisfazione”, ha detto il patron Massimo Giannetti. “Siamo partiti con il piede giusto e la squadra, un perfetto mix delle nostre ragazze storiche e giovanissime new entry, sembra avere già la sua fisionomia e la sua identità. Ora pensiamo al campionato, non sarà facile ma sono certo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Siamo felicissimi per il ritorno del nostro capitano, Giulia Fusco, che ha celebrato questo rientro con una bella tripletta: sarà ancora la guida di questo gruppo”.

Partita anche l'Under 17 provinciale, che vince 1-2 (Olivieri, Giampietro) in casa del Città di Montesilvano e comincia la stagione nel migliore dei modi. L’Under 15 regionale, a Cepagatti, passa con un netto 0-7, con quattro reti di capitan Giannetti, e conferma tutte le sue qualità. L’Under 15 provinciale, composta da ragazzi del 2011, viene battuta dalla Turris Val Pescara al campo Zanni. Uno stop che non preoccupa: i giovani grigioazzurri hanno appena iniziato il loro cammino da sotto età e avranno tutto il tempo per maturare e fare esperienza in questo campionato.

L’altra formazione Under 15 provinciale, in casa contro il Penne, si regala una goleada nella seconda giornata di campionato mentre l'Under 14 regionale di Mr Mosca travolge l'Academy Montesilvano con un risultato rotondo per un debutto col botto in campionato. L'Under 15 di Calcio a 5, allenata da Mr Angelo Pica, al debutto in coppa Abruzzo vince nettamente contro l'Hatria Team. L'Under 17 Femminile a Pineto perde, ma prosegue senza pressioni il suo percorso di crescita iniziato da poche settimane.

Lunedi chiude la settimana calcistica la Juniores, contro la Turris che va ko nei minuti finali. Un grosso spavento per l’infortunio al portiere Davide Bassetta, che travolto da un avversario è stato costretto a una corsa in ospedale: per lui brutto infortunio allo zigomo, tornerà tra i pali tra 2, 3 settimane. “La società manda a Davide un grande abbraccio ed un caloroso in bocca al lupo per una pronta guarigione. Lo aspettiamo in campo”, dice Giannetti.