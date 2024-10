“I musicanti di Brema raccontano” in scena all'Auditorium Flaiano

Comincia la nuova stagione, la XXV, di teatro per ragazzi ‘Tutti a Teatro!’ con le Famiglie e con le Scuole, un progetto culturale del Florian Metateatro che ha formato generazioni di ragazzi e ragazze della nostra città, avvicinandoli al teatro sia con la famiglia, negli appuntamenti domenicali, che con la scuola, con le proposte dei matinée, offrendo momenti di riflessione e scoperta.

“Il valore del teatro per ricostruire rapporti umani diretti, oggi troppo mediati dai social, vivere le emozioni insieme e affrontare anche i grandi temi esistenziali come quelli che sottendono alle fiabe, o storici - ha dichiarato l’Assessora alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti - mi fa aderire con convinzione alla proposta del Florian Metateatro rivolto agli studenti di tutte le scuole, dalle materne alle superiori, sia personalmente come madre, come appassionata e diretta conoscitrice del fare teatro, sia per il mio impegno nell’assessorato alla Pubblica Istruzione per il quale ho individuato tra i principali obiettivi il contrasto alla dipendenza dal mondo digitale. Il Comune mette a disposizione gli scuolabus alle scuole che prenoteranno il servizio, per l’accompagno degli studenti nei luoghi degli eventi per tutte le attività extra scolastiche organizzate in città dalle varie associazioni, ma lancio l’invito alle famiglie di approfittare delle repliche domenicali, perché il tempo passato a teatro a condividere una tale esperienza, è un tempo di qualità da passare con i propri figli. Io stessa accompagnerò i miei”.