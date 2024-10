Si presenta il portfolio della mostra “Massimo Mattioli, gli scontri e le magie”

Giunge alla conclusione la mostra “Massimo Mattioli, gli Scontri e le Magie”, la prima esposizione mai realizzata dedicata al grande maestro del fumetto italiano. La mostra, aperta al pubblico fino al 1° dicembre presso il Clap Museum, unico nel suo genere in Italia, ospiterà la presentazione dell'esclusivo portfolio dedicato all’artista.

La presentazione si terrà oggi, 26 ottobre, alle ore 18 presso il Clap Museum di via Nicola Fabrizi n. 194, alla presenza di Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Luca Raffaelli, curatore della mostra, e Oscar Glioti, senior editor della casa editrice Coconino Fandango. Il portfolio, stampato in tiratura limitata, comprende 12 tavole a fumetti accompagnate da note critiche che documentano un percorso espositivo senza precedenti.

L’opera accosta le due anime di Mattioli: da un lato la produzione underground, rappresentata dalle tavole originali di Squeak the Mouse, pubblicato su Frigidaire nei primi anni '80; dall'altro, le strisce per bambini e ragazzi del personaggio "M le Magicien", pubblicato esclusivamente in Francia nel 1968 sulla prestigiosa rivista Pif Gadget, e che proprio in questi giorni viene presentato per la prima volta in Italia durante il Lucca Comics.

Il portfolio è curato da Luca Raffaelli, giornalista, saggista e ricercatore, uno dei massimi storici del fumetto in Italia. Questo tributo a Mattioli, scomparso nel 2019, rende omaggio a un maestro del fumetto internazionale, amico e sodale di artisti come Andrea Pazienza, Tanino Liberatore, Filippo Scozzari e Stefano Tamburini, e, prima ancora, a Parigi, del grande Hugo Pratt. Mattioli ha lasciato il segno sia nei fumetti per ragazzi che in quelli dichiaratamente per adulti, con opere trasgressive e di grande impatto. Un ringraziamento speciale va a Petulia Mattioli, figlia dell’artista, per il prestito delle tavole esposte.