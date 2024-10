Omaggio a De Andrè con Scogna e Morelli al Cantiere Teatrale Adriatico

Alle 18 di domenica 27 ottobre presso il Cantiere Teatrale Adriatico, per la direzione artistica di Milo Vallone, andrà in scena il recital teatral/musicale dal titolo “Omaggio a De Andrè” con il cantautore Alfredo Scogna (foto) e la partecipazione dell’attore Mauro Morelli. Scogna ha voluto creare un evento per onorare e ringraziare Fabrizio De Andrè, nel 25esimo dalla morte, di tutto il bagaglio culturale che ha lasciato in eredità.

L'artista genovese ha sempre raccontato la vita degli ultimi, dei disagiati, dei dimenticati, mettendo in risalto sfumature che sorprendentemente creavano delle autoanalisi in noi estimatori così vibranti da farci riflettere e migliorare la nostra vita. Un profeta, un seminatore di verità, un illuminato. Alfredo deve molto agli insegnamenti di Faber e per questa ragione vuole offrire a chi ama De Andrè il suo contributo, come segno di riconoscenza e di gratitudine. Scogna è un tour in tutta la penisola e, in ogni città dove approda con questo concerto/spettacolo, viene affiancato da musicisti e attori locali. Ingresso: 10 euro.