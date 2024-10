Torna "Una Vita da Salvare", la campagna informativa di Protezione Civile

Oggi pomeriggio alle ore 16,30 nel Teatro Sant’Andrea si terrà un incontro con i cittadini dal titolo “Una Vita da Salvare”. Il convegno è organizzato dall’associazione Meridiana Club Abruzzo in collaborazione con la Protezione Civile Volontari senza Frontiere, la Misericordia di Alanno e la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. L’evento è volto a diffondere la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio. I temi affrontati saranno i seguenti: conoscere i rischi (terremoti, alluvioni, incendi, maremoti, frane, incidenti industriali etc.), sapersi informare, organizzarsi, saper chiedere aiuto, emergenza e disabilità, superare l’emergenza. Le spiegazioni saranno tradotte in simultanea nella Lingua dei Segni (LIS).

“Anche noi di Meridiana abbiamo voluto contribuire a sensibilizzare i cittadini sui temi di Protezione Civile – spiega Mario Scurti, membro del Direttivo di Meridiana Club Abruzzo – e per il secondo anno consecutivo, abbiamo organizzato questo convegno informativo Una Vita da Salvare. Una particolare attenzione sarà rivolta ai disabili che in situazioni di emergenza richiedono accorgimenti particolari. Sapere cosa fare in casi di emergenza, prima che arrivino i soccorsi, può salvare la vita”.

L’associazione, senza scopo di lucro, è costituita da insegnanti, medici, imprenditori, liberi professionisti, pensionati e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati. Tra i principali servizi dell’associazione, attiva sul territorio dal giugno 2022, ci sono: interventi e prestazioni sanitarie; gestione delle attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale; salvaguardia dell’ambiente e uso sostenibile delle risorse naturali; tutela dei diritti umani, sociali e politici e delle pari opportunità; accoglienza umanitaria ed integrazione dei migranti; promozione della cultura della non violenza e molto altro.