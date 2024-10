Si presenta in anteprima regionale il libro "Il glicine dell'odio"

Oggi pomeriggio alle ore 17:30, in via Piave n° 61 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, si terrà la presentazione del libro "Il glicine dell'odio. Lo strano caso della famiglia Signorelli", a cura dell'associazione culturale Aurora e con la presenza dell'autore Massimo Esposito. L'ingresso al pubblico sarà libero.

L'opera verrà presentata in anteprima regionale a Pescara dopo aver girato tutta la penisola e aver ottenuto un importante successo per via dei temi trattati. Il romanzo, tutto da leggere, ripercorre la drammatica storia di una famiglia che attraversa decenni segnati dall'epopea del brigantaggio e dalla tragedia delle foibe.