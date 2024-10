“La donna, in agricoltura e nel sociale”: se ne parla all'Aurum

Si terrà lunedì 4 novembre alle ore 9:30, presso l'Aurum, l'evento "La donna, in agricoltura e nel sociale". L'iniziativa, organizzata da Donne in Campo Abruzzo in collaborazione con Ruralità e Solidarietà ETS e Cia Agricoltori Italiani Abruzzo, metterà in luce il ruolo delle donne in agricoltura e nella sfera sociale, evidenziando la loro forza come motore di cambiamento.

L'evento inizierà con la registrazione dei partecipanti e offrirà, in due sessioni principali, interventi di esperti e testimonianze da tutta Italia. A conclusione dell'incontro verrà offerto un light lunch.