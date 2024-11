Scrivere un programma che si capisca, se ne parla in Sala Tinozzi

Tutto pronto per l’incontro di venerdì 8 novembre alle ore 17,30 nella Sala Tinozzi della Provincia di Pescara, organizzato dall’onorevole Dem Luciano D'Alfonso. Un titolo emblematico, “Pescara 2027: come si scrive un programma che si capisce?”, per un evento al quale parteciperanno anche il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli e i consiglieri regionali di minoranza Luciano D'Amico, Silvio Paolucci e Antonio Di Marco. Quest'ultimo dichiara:

"Porterò molto volentieri la mia esperienza e il mio punto di vista" con l'obiettivo di "riassumere l’esigenza di una visione nella politica e nell’amministrazione della cosa pubblica, che tenga conto del cambiamento dei tempi, delle possibilità di attuazione di progetti e programmi, dell’esigenza di dare risposte alla comunità. Un bel tema, per prepararsi a un futuro di cambiamento e di governo".