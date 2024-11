Cantera Adriatica FC, le Under 15 volano nel calcio e nel futsal

Frenano solo le ragazze, ma per tutte le altre formazioni della Cantera Adriatica è stata un’altra settimana di belle soddisfazioni e risultati positivi. “Procede con entusiasmo il percorso nelle varie categorie. Anche la sconfitta della Femminile resta un’occasione di crescita. Siamo soddisfatti e guardiamo al futuro con grande ottimismo”, dice il patron Giannetti. Una bella soddisfazione per la neonata formazione grigioazzurra Under 15 di calcio a cinque, che vince contro l’Astra e si qualifica per la semifinale di Coppa Abruzzo. Ha iniziato da poco il suo cammino, ma la formazione di mister Pica viaggia già spedita verso grandi soddisfazioni.

Le ragazze della Femminile cadono per la prima volta in questa stagione sull’ostico campo del Rapino Maiella. E’ finita 2 a 1 per le chietine, non è bastato il gol messo a segno dalla stellina Di Credico. Domenica prossima derby in casa contro l’Olimpia per l’immediato riscatto e un balzo in avanti nella classifica di Eccellenza. “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, abbiamo avuto una netta supremazia territoriale, ma per qualche disattenzione abbiamo preso i due gol. Esperienza che servirà alla squadra per affrontare con maggiore attenzione il prosieguo del campionato”, le parole di mister Galanti.

L’Under 15 regionale continua il suo cammino da protagonista: vince con un punteggio largo il derby contro la Folgore Delfino Curi Pescara (doppietta di Di Rocco e Giannetti) e corre - a braccetto con la Curi Pescara - al secondo posto nel girone B, con un solo punto di ritardo sulla capolista 2000 Calcio Montesilvano. Bene anche l’Under 16 regionale, che pareggia 2 a 2 il difficile derby contro la Gladius capolista con i gol di Di Rocco e Giannetti. L’Under 14 regionale fermata sul pari dal 2000 Calcio Montesilvano. L’1 a 1 porta la firma di Di Biase.

I piccoli Leoni del patron Giannetti con 7 punti in 3 giornate sono secondi, proprio con il Montesilvano, alle spalle del Pineto che viaggia a punteggio pieno. Il prossimo 12 novembre, in casa, la partitissima contro la prima della classe. L’Under 17 provinciale non fa sconti al Fair Play Collecorvino (tris di Pica nella goleada grigioazzurra). L’Under 15 provinciale passa contro l’Accademia con i gol di Marchionno (tripletta) e D’Aroma, mentre viene sconfitta, dal Fair Play Collecorvino, l’Under 15 sotto età nel girone B. L’Under 19 batte 2-1 il Citerius San Valentino con le reti di Morelli e De Nicola e chiude alla grande la settimana agonistica grigioazzurra.