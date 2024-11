Violenta rissa in corso Vittorio Emanuele: spaccate le vetrine di un negozio

Paura oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, in pieno centro. In corso Vittorio Emanuele II, infatti, all'angolo con via Mazzini è scoppiata una violenta rissa tra ragazzi stranieri dove ad avere la peggio è stato un negozio, che si è ritrovato le vetrine completamente spaccate. Ci sono stati inoltre alcuni feriti, e i giovani avrebbero aggredito sia i passanti sia i clienti dell'attività commerciale. Per riportare la calma è intervenuta la polizia di Pescara.

Domani, secondo quanto risulta a PescaraNews.net, si recheranno sul posto gli agenti della scientifica per esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di ricostruire meglio l'accaduto. “La situazione ormai è totalmente fuori controllo”, riferisce un testimone. “I ragazzi erano armati fino ai denti con coltelli e altro. Abbiamo paura”.