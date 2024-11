Passeggiata anti-degrado il 9 novembre a Fontanelle

Continuano le iniziative di ‘Insieme per Pescara’ per una partecipazione attiva della cittadinanza, all'insegna del motto: “Alle parole uniamo i fatti!”. Sabato 9 novembre si terrà a Fontanelle una passeggiata speciale, organizzata per sensibilizzare la comunità sull’importanza di uno spazio urbano pulito e accogliente. “Tutti insieme possiamo essere le “sentinelle antidegrado” di Pescara, camminando fianco a fianco per coinvolgere i cittadini e diffondere un messaggio chiaro: tutti abbiamo diritto a vivere in una città più sana, accogliente sicura”, scrive 'Insieme per Pescara'.

Perché partecipare? “Per prenderci cura in prima persona dei nostri luoghi, per dimostrare che i cittadini di Pescara vogliono spazi più puliti, accoglienti e sicuri, per sostenere una città che appartiene a tutti, dove il rispetto e la cura degli spazi comuni sono al primo posto, per far parte di una comunità di cittadini attivi e consapevoli”, spiega ‘Insieme per Pescara’.

La manifestazione si terrà dalle ore 10 alle ore 11.30 circa, con il punto di ritrovo al capolinea dell'autobus in Contrada Villamagna. Chi ha disponibilità di un paio di guanti e sacchi per i rifiuti è pregato di portarli con sé. Ad ogni modo l'associazione si sta già adoperando per chiedere il supporto logistico di Ambiente SpA e a breve si avrà, in tal senso, un riscontro dall'azienda.