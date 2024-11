Al via la rassegna "365 giorni no alla violenza sulle donne"

Con un flash mob degli studenti del Mibe, si è aperta questa mattina davanti al Comune, in largo Chiola, la rassegna “#365 giorni no alla violenza sulle donne”, nata su iniziativa dell’assessore Adelchi Sulpizio per sensibilizzare la città, e non solo, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre. Sono 35 gli appuntamenti in programma, fino a marzo, che vedranno il coinvolgimento di tutte le scuole superiori di Pescara e di 27 associazioni, ha fatto notare in conferenza stampa Sulpizio, affiancato dal dirigente Marco Molisani, da Piera Antonioli, responsabile del Servizio gestione politiche sociali, da Daniela Puglisi, dell’Ufficio scolastico, oltre che dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti delle associazioni, a partire da Ananke e Centro ascolto maltrattanti.

L’evento clou è in programma la sera del 25, al cinema teatro Massimo, alle ore 21, con una serata dedicata al tema, condotta da Paola De Simone e con la partecipazione di Luca Pompei. Gli ospiti saranno tre volti noti e cioè Marco Bocci, Rossana Casale e Grazia Di Michele, che alterneranno performance e interviste. L’ingresso sarà gratuito (con prenotazione obbligatoria on line, da domani, su eventbrite).

“Di violenza sulle donne bisogna parlarne tutti i giorni”, ha detto Sulpizio. “Non si può limitare tutto al 25 novembre. “Noi lo facciamo da anni, coinvolgendo i giovani, e di anno in anno la rassegna cresce e cresce bene, basti pensare che siamo partiti da dieci appuntamenti. Il nostro obiettivo, come dico sempre, è uscire dal Comune per parlare con la città e il 25 novembre, ad esempio, saremo all’Aurum con circa 700 studenti, per una lezione di rispetto. Il Comune interviene anche sugli uomini, per il recupero di quelli maltrattanti, attraverso il Cam, e sta realizzando due case di sgancio in altrettante strutture confiscate alla criminalità, per le donne che sono state vittime di violenza”, ha proseguito Sulpizio illustrando il calendario delle iniziative e ringraziando tutti coloro che parteciperanno. “Il ventaglio di possibilità per assistere e avviare una riflessione profonda è enorme. Ci saranno concerti, convegni, spettacoli teatrali, musica, danza, incontri nelle scuole, laboratori per gli studenti e per i bambini, cineforum, un torneo di calcio e uno di basket”.

Ecco alcuni degli eventi in cartellone, a partire da domani:

•⁠ ⁠Il 9 novembre, alle ore 10:30, in Piazza Salotto, ci sarà la seconda edizione di “Impariamo a difenderci”, lezioni di difesa personale a cura di Fidapa BPW Italy Pescara Portanuova e Croce Rossa Italiana Comitato di Pescara;

•⁠ ⁠Il 10 novembre, alle ore 10:00, in Piazza Salotto, la “Camminata energetica solidale”, a cura di Simona Bucciarelli. Il contributo per la partecipazione sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza Ananke;

•⁠ ⁠Il 21 novembre, alle ore 10:00, all’Auditorium Flaiano, si terrà l’incontro “Ragazzi online e violenza di genere: quali implicazioni penali?”. Il Presidente del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, incontrerà i ragazzi del Liceo Scientifico Galilei di Pescara.

•⁠ ⁠Il 21 novembre, alle ore 20:30, all’Auditorium Flaiano, “Quello che le donne non dicono”, rappresentazione teatrale a cura di Officina Culturale La Torre dio Babele. Ospite della serata Eva Grimaldi;

•⁠ ⁠Il 28 novembre, alle ore 9:30, Massimo Ippoliti, psicologo specializzato in dipendenze tecnologiche, incontrerà i ragazzi del Liceo Da Vinci. Titolo dell’evento Sex roulette, challenge e porn... gli angoli bui della “smartness”;

•⁠ ⁠Il 29 novembre, alle ore 10:30, nell’Aula Di Biase del Tribunale di Pescara si terrà il convegno “Contrasto alla violenza di genere Codice rosso: dalle novità legislative europee e dall’impegno del Parlamento fino all’impulso agli interventi sul territorio e ai percorsi di rieducazione, a cura dell’Ordine degli avvocati e del Cpo dell’Ordine degli Avvocati;

•⁠ ⁠il 6 dicembre, alle ore 9:00, il Sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minorenni di L'Aquila, dott.ssa Angela D’Egidio, incontrerà i ragazzi del Liceo Classico. Titolo dell’incontro “Devianza e malessere del minorenne in ambito scolastico: il ruolo della procura minorile”;

•⁠ ⁠il 12 dicembre nella sala Tosti dell’Aurum convegno a cura di Ananke: “La violenza di genere in ambito familiare e la bigenitorialità: una questione controversa?”;

Questi sono solo alcuni dei 35 eventi, alcuni rivolti a bambini e ragazzi, altri ai disabili, agli anziani, agli uomini maltrattanti, agli operatori in prima linea (assistenti sociali, avvocati, medici).