Scuola tra socialitÃ  e autonomia: attivato il progetto 'Pedibus' [FOTO]

Anche quest'anno, per il terzo consecutivo, è stato attivato il progetto 'Pedibus' rivolto agli alunni delle scuole primarie Carducci, Montale e Renzetti. L'iniziativa, nata da una collaborazione con il Comune di Pescara, settore Mobilità, consiste nel percorrere a piedi l’ultimo tratto di 700-800 metri verso scuola e ritorno, incontrando gli alunni iscritti in luoghi precisi, indicati da apposite fermate. PescaraNews.net ha seguito l'itinerario da via Monte Faito (Plesso Renzetti e Plesso Carducci), mentre la fermata dal ponte di legno, tra Villa Raspa di Spoltore e Pescara, non è stata ancora attivata. Le famiglie che abitano in prossimità delle fermate possono accompagnare i figli a piedi o in bici fino al punto di ritrovo.

Chi abita più lontano può raggiungere la fermata di riferimento con l’automobile e affidare il proprio figlio agli accompagnatori. Questi ultimi possono essere genitori, nonni, insegnanti, aderenti ad associazioni di categoria (F.I.A.B., Comune di Pescara). Le ricadute positive sugli alunni sono molteplici: sul piano della socialità, dell’autonomia, della capacità di orientamento, del contrasto alla sedentarietà e come apprendimento dell’educazione attraverso azioni concrete (attivismo). Le fermate, indicate da segnaletica verticale e orizzontale, sono state posizionate in punti strategici, frutto di una elaborazione dati in seguito alle indicazioni delle famiglie espresse in vari sondaggi effettuati.