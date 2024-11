Allâ€™Auditorum Cerulli un programma pubblico di Meditazione Sahaja Yoga

Domenica 17 novembre alle ore 17.30, presso l’Auditorum Cerulli, si terrà un programma pubblico di Meditazione Sahaja Yoga, accompagnato da musica classica indiana dal vivo. La partecipazione è gratuita. Sahaja Yoga è un metodo di meditazione basato sulla nostra Energia interiore, chiamata in sanscrito Kundalini, che ci permette di esplorare e sviluppare il nostro essere interiore, con tutti i benefici che ne conseguono a livello fisico, emotivo e spirituale.

Sahaja Yoga è diffuso e praticato da migliaia di persone in tutto il mondo, secondo gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi, la Madre Spirituale che ha reso attuale, per tutti coloro che lo desiderano, il risveglio dell’Energia interiore individuale, a livello di massa ed in modo spontaneo, portando una reale trasformazione nelle persone e nella società in cui vivono. Seguirà il corso gratuito ogni mercoledì alle ore 19 presso il Cerulli. Per informazioni e prenotazioni: 329/6160404 - 333/3468352.