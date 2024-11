Rigenerazione urbana a Manoppello, aggiudicata la gara per i lavori all’impianto sportivo di Fosso Lupi

Dopo i lavori al campo di gioco, ultimati negli anni scorsi, sarà riqualificato grazie a 286mila euro di fondi l’impianto sportivo Valerio Zappacosta in località Fosso Lupi a Manoppello. Aggiudicata la gara, presto partiranno i lavori di sistemazione funzionale della struttura sportiva che si sviluppa su una superficie complessiva di circa 25mila metri quadrati.



Tra gli interventi previsti, la sistemazione del vecchio campo in terra battuta, da tempo in disuso ed invaso da sterpaglie. L’area sarà trasformata in un campo in erba sintetica che potrà essere utilizzato per gli allenamenti e per tutte le altre attività che non necessitano dell’utilizzo del campo di gioco del limitrofo stadio comunale, omologato per uso sportivo per manifestazioni di carattere agonistico e già servito da un blocco spogliatoi alimentato da pannello fotovoltaici e sistema di accumulo di acqua calda sanitaria.

Oltre alla realizzazione del nuovo campetto, che sostituirà quello in terra battuta, sono previste altre opere di riqualificazione funzionale dell’area tra cui la sistemazione di un’area interna per la sosta dei veicoli ammessi all’impianto e il ripristino della recinzione perimetrale.

“Sempre più funzionale e in grado di offrire un servizio moderno ed efficiente ad un pubblico sempre più ampio – hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore allo sport Roberto Cavallo – l’impianto sportivo Zappacosta si confermerà fiore all’occhiello delle strutture sportive comunale, in particolare per la pratica del calcio. I nuovi investimenti permetteranno soprattutto di accogliere al meglio piccoli e piccolissimi atleti che potranno allenarsi e giocare in uno spazio idoneo e certamente funzionale”.

L’intervento sarà realizzato con fondi regionali per duecentomila euro di contributi, cui si aggiunge un cofinanziamento di 86mila euro a carico dell’Ente.