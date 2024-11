“I’m sticking to the union”, nuovo incontro per l’università della LiberEtà

“I’m sticking to the union”, canti dei sindacati americani del Novecento, è il titolo del quarto incontro del programma autunnale dell’università della LiberEtà “Federico Caffè” di Pescara. Appuntamento giovedì 14 novembre dalle ore 17 nella biblioteca Emilia Di Nicola, in via Aldo Moro 15/6. Entrata dal parcheggio di fronte al campo sportivo “San Marco”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Lo scopo di questo incontro - dichiara il curatore Roberto Di Lodovico - è non solo far conoscere la musica e i testi delle canzoni dei sindacati americani, oltre alla loro funzione e alla loro origine, ma anche far riflettere sulle conseguenze che la mancata rappresentanza degli interessi e delle aspirazioni dei ceti popolari può avere sulla politica americana, come evidenziato dall’esito delle recenti elezioni presidenziali”.

Scrive Alessandro Portelli, uno dei più importanti studiosi della cultura popolare americana: ”Il movimento operaio mondiale deve alla classe operaia americana due delle sue date più importanti, il Primo Maggio e l’Otto Marzo, eredità della lotta per le otto ore e degli scioperi delle operaie dell’abbigliamento a New York”.

Sebbene cancellati dalla “Storia ufficiale” degli Usa, i conflitti tra il capitale e il lavoro organizzato hanno segnato la vita di diverse generazioni di lavoratori americani. Grazie all’opera di Woody Guthrie, Joe Hill, Pete Seeger e tanti altri, molte canzoni che accompagnavano questi conflitti sono giunte fino a noi, spesso riprese da rock stars come Bruce Springsteen Bob Dylan, Joan Baez e tanti altri.