Ultimi giorni per iscriversi alla X edizione dell’Executive master in digital marketing

È in partenza la decima edizione dell’Executive Master in Digital Marketing, un percorso di alta formazione che, dopo il successo delle precedenti nove edizioni, offre ai partecipanti nuove opportunità e strumenti avanzati per inserirsi nel mondo del lavoro digitale. Tra le novità di quest’anno, un laboratorio permanente dedicato alla gestione digitale di un’impresa, dove gli studenti avranno il supporto di tutor aziendali e del corpo docente. Inoltre, il master introduce l’uso dell’intelligenza artificiale applicata al digital marketing, per ottimizzare i processi e le performance.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 240 ore, garantisce uno stage retribuito per gli studenti disoccupati. “Il nostro impegno nella formazione digitale è costante dal 2012”, dichiara Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, “e quest’anno, per sostenere i giovani talenti, abbiamo deciso di mettere a disposizione 10 borse di studio a copertura totale del master”.

Con un costo di partecipazione di 4.250,00 € + IVA, il master si rivolge a giovani laureati, operatori di marketing e comunicazione, aziende che intendono formare il proprio personale e professionisti del settore che desiderano aggiornarsi. La partecipazione è aperta fino all’esaurimento dei 25 posti disponibili, con iscrizioni attive fino a due settimane prima dell’inizio del corso a gennaio 2025.

“Siamo orgogliosi di avere il 100% di occupazione tra i partecipanti disoccupati che hanno completato il percorso nelle scorse edizioni,” sottolinea il direttore del master, prof. Walter D’Amario. “Quest’anno, aziende leader come Bricofer, De Cecco, Citra Vini, e molti altri partner prestigiosi supporteranno gli studenti durante il percorso formativo, arricchendo l’esperienza e facilitando l’inserimento professionale”.

Il master affronterà tematiche fondamentali del digital marketing come e-commerce, social media, storytelling, copywriting, video advertising e pubblicità digitale. Tra i docenti spiccano nomi di rilievo nazionale e internazionale, come Guido Medugno (Luxottica), Giampaolo Colletti (Il Sole 24 Ore), Orazio Spoto (Instagramers Italia), Nicolò Capone (ADVMedia) e molti altri.

Le iscrizioni sono aperte fino all’esaurimento dei posti e comunque non oltre la fine di novembre. Per ulteriori informazioni sul programma e per iscriversi, è possibile visitare il sito ufficiale www.gogoacademy.it.