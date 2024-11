Commissione Controllo, nella seduta straordinaria finisce l'ordinanza coprifuoco per la movida

Continua a far discutere l’ennesimo giro di vite della Giunta di centrodestra sulla movida nella zona di Piazza Muzii, dopo che l’ordinanza n. 109 firmata dal sindaco Carlo Masci l'8 novembre ha disposto il ritiro dei tavolini all’aperto e lo stop alla somministrazione di bevande da asporto allo scoccare della mezzanotte, fino al prossimo 31 gennaio 2025.

“Una scelta che conferma ancora una volta l’approccio unilaterale e punitivo – commenta Paolo Sola (M5S) - che questa amministrazione, pur proclamandosi a gran voce ‘amica di Pescara’, adotta nei confronti degli operatori economici della nostra città. L’ordinanza rappresenta infatti l’ennesimo intervento volto a scaricare esclusivamente sui commercianti della zona il peso della convivenza tra due diverse esigenze, quella dei residenti e quella dei titolari delle attività commerciali. È ormai evidente come la Giunta Masci abbia sempre preferito rispondere alle pressioni dei residenti senza cercare soluzioni realmente bilanciate trasformando le necessità degli imprenditori della movida in un capro espiatorio. Da anni ormai, con una serie di ordinanze e restrizioni, che paiono più rispondere a logiche elettorali che a un reale intento di pacificazione, si fa pagare ai commercianti il prezzo di una gestione della convivenza mai affrontata seriamente da questa amministrazione, che evidentemente ha scelto di non ascoltare le voci degli operatori economici preferendo il consenso immediato di quella parte del suo elettorato che vorrebbe trasformare una zona attrattiva della nostra città in un quartiere dormitorio”.

La vicenda è destinata a restare al centro del dibattito nelle prossime settimane, dopo che gli stessi commercianti hanno già anticipato di valutare il ricorso al TAR contro l’ordinanza, nel tentativo di salvare almeno il periodo natalizio, e dopo che alcuni esponenti di Fratelli d’Italia pare stiano già prendendo le distanze da una scelta evidentemente impopolare.

“Il tema sarà al centro della prossima seduta della Commissione Controllo e Garanzia, convocata per venerdì 15 novembre alle ore 9 - conclude Sola, Presidente della Commissione - nella quale ascolteremo l’assessore al commercio Zaira Zamparelli e i rappresentanti delle associazioni di categoria, nel tentativo di gettare finalmente le basi di un vero confronto su questa vicenda, un confronto che finora la Giunta Masci non ha saputo, o voluto, costruire. Il nostro obiettivo è restituire a Pescara una discussione concreta e partecipata sulle esigenze della città, dove siano considerati e rispettati tutti gli interessi in gioco”.