Artigianato, a Penne la premiazione del "Sarto dell'anno"

Si terrà mercoledì 13 novembre, alle ore 17.30 nella sala consiliare del Municipio di Penne, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Omobono, la premiazione del "Sarto dell'anno", che riguardi i sarti che si sono contraddistinti nell’arte sartoriale. I lavori realizzati dai candidati saranno esposti durante la giornata nella Sala Polivalente, in Piazza Luca da Penne, a partire dalle ore 8:45.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti il sindaco Gilberto Petrucci, l’assessore comunale con delega all’artigianato, Pina Tulli, e il Consigliere regionale promotore del provvedimento legislativo, Leonardo D’Addazio. Interverranno i rappresentanti delle aziende tessili partecipanti: Zoe, Twenty, Zilli, Cucinelli, Brioni e Lady’s Arl.

“È un privilegio per la Città di Penne premiare e valorizzare il talento di sarti locali che si sono distinti per la loro capacità di coniugare tradizione e innovazione, portando avanti la grande tradizione sartoriale italiana”, si legge in una nota del Comune. "Ed è proprio grazie a questi talentuosi artigiani che mantengono viva un’arte antica, simbolo della nostra identità e del nostro impegno per il futuro, la legge regionale, numero 26, approvata il 9 giugno 2023, fotografata in 7 articoli, riconosce a Penne la qualifica di "Città della sartoria artigianale" in considerazione della valenza internazionale e dell'importanza storicamente assunta dalla produzione di abiti su misura cuciti dai sarti pennesi".