57enne ritrovato senza vita nel parco di San Cetteo [FOTO]

Un 57enne è stato ritrovato senza vita nel parco di San Cetteo. L’uomo deceduto si chiamava Augusto Zamponi: “Conosciamo bene la sua storia”, dichiara l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio.

“Zamponi, infatti, era stato preso in carico dai servizi sociali del Comune e da On the Road ed era seguito già da un po'. Era stato contattato la prima volta alla fine di gennaio dall'associazione On the Road, guidata da Massimo Ippoliti, subito dopo lo sfratto da un alloggio popolare Ater. Era una situazione molto complessa e delicata, la sua, per le problematiche che hanno segnato la sua esistenza, problematiche che On the Road conosceva benissimo e che monitorava costantemente, tant'è che due volte a settimana l'associazione si occupava di accompagnarlo ai vari controlli medici, dopo averlo assistito in tutta una serie di pratiche burocratiche, per consentirgli di beneficiare degli aiuti e dei servizi previsti”.

Proprio la sua condizione “non gli consentiva di essere accolto in un dormitorio o di accedere a progetti destinati ai senza tetto, ma su questi aspetti non entro dei dettagli”, aggiunge Sulpizio. Di sicuro Augusto Zamponi “non era affatto un invisibile, volendo usare un termine giornalistico, anzi era seguito da tempo. E l'auspicio è sempre stato quello di recuperarlo, come facciamo con chiunque si trovi in difficoltà, magari per una dipendenza. Ora il Comune è disponibile a contribuire alle spese del funerale, qualora non potesse farlo il fratello, che si è messo già in contatto con i nostri uffici”, conclude Sulpizio, precisando che la morte del 57enne “ci colpisce profondamente”.