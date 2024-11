Amici a quattro zampe: l'Enbital organizza il corso di primo soccorso

Domenica 17 novembre alle ore 9.30, presso la sede dell'Enbital (Ente Nazionale Bilaterale Italiano) a Città Sant'Angelo, si terrà una lezione di primo soccorso per gli amici a quattro zampe: in una situazione di emergenza che vede coinvolto il cane da compagnia cosa c'è da fare o cosa non va assolutamente fatto?

La lezione che vede cani e padroni a confronto, mira a fornire ai partecipanti le conoscenze di base per affrontare situazioni di emergenza e garantire un pronto intervento salva-vita in caso di necessità. Questo appuntamento si inserisce nel percorso formativo che mira a favorire la sicurezza nel quotidiano e rappresenta un ulteriore passo verso la promozione di una gestione consapevole e responsabile degli animali da compagnia.

Il dottor ingegnere Paolo Provino, presidente di Enbital, sottolinea l'importanza di questo corso di primo soccorso per cani che "offre un'ulteriore opportunità per una gestione consapevole dei propri amici a quattro zampe, confermando l'attenzione che sistematicamente dimostriamo sul tema sicurezza, ed in questo caso anche per una convivenza civile, nel rispetto delle regole e a beneficio di tutti".

"Questa iniziativa - continua il presidente - rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a supporto della comunità: c'è sempre troppa confusione sul tema del rapporto tra animale e uomo, che spesso diventa oggetto purtroppo anche di cronaca, motivo per cui la formazione è importante per un rapporto spontaneo e lucido, in quanto spesso l'amore incondizionato che proviamo per i nostri amici animali ci porta d'istinto a commettere degli errori; è importante averli al nostro fianco in modo consapevole e pronti, così come per le persone, ad intervenire".