Cantera Adriatica Fc, l’Under 14 vince e aggancia la vetta [FOTO]

Settimana da urlo per la Cantera Adriatica Fc. La vetrina della settimana spetta senza dubbio alla formazione Under 14 regionale di mister Mosca, che vince e convince contro il Pineto battuto 2-1 con le reti di Ranalli e Totskyi. Una grande prestazione dei ragazzi grigioazzurri, che agganciano la vetta della classifica. L’Under 15 regionale batte 3-2 il Francavilla in una partita dai continui capovolgimenti di fronte. In rete per i leoni grigioazzurri Mariani, Florindi e Giannetti, autore del gol-vittoria.

Bene anche l’Under 16 regionale, che batte il Pescara 2-1 con le reti di Genco e Pica al termine di una grande prestazione. L’Under 15 provinciale di mister Di Pierri batte in trasferta la Durini Pescara con una rete di Giovannucci, la seconda consecutiva. L’Under 15 sotto età nel girone B cade nel derby contro la Durini (2-5). Un pari a suon di gol per l’Under 17 provinciale, che si ferma sul 3 a 3 contro la Pro Tirino: Marchionno, Giardinelli e Olivieri i marcatori canterani. La Juniores viene battuta dal Città di Montesilvano per 2-1.

Nel calcio a 5, l’Under 17 regionale travolge a domicilio il Miglianisport, dopo il ko casalingo in Coppa Abruzzo contro il Città di Chieti. Sono rimaste a riposo le ragazze della squadra di Eccellenza Femminile, è stato rinviato il derby contro l’Olimpia. Il cammino della squadra di mister Galanti riparte domenica prossima dalla trasferta sul campo della Pro Vasto. L’Under 17 Femminile, infine, esce sconfitta da Campobasso.

“Guardando oltre i risultati delle singole squadre, non possiamo non essere soddisfatti del percorso generale che stanno facendo tutti i ragazzi e le ragazze del nostro settore giovanile. A livello di serietà, impegno e prestazioni, tutte le squadre viaggiano a gonfie vele e ci ripagano dei tanti sforzi che facciamo per portare avanti questo grande progetto sportivo”, dice il patron Massimo Giannetti.