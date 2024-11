5 giovani violenti arrestati in città, Masci: "L'ultima risposta concreta delle forze dell'ordine"

"L'arresto di un gruppo di giovani violenti eseguito dalla polizia è l'ultima risposta concreta delle forze dell'ordine alla richiesta di sicurezza dei cittadini. Una risposta ferma, uno stop deciso a un gruppetto di nordafricani che agiva in centro e sul lungomare aggredendo i passanti anche per il semplice gusto di farlo. Un fenomeno preoccupante perché indicativo di un desiderio dei giovani di fare del male gratuitamente, non necessariamente per rubare qualcosa. Il sintomo di un disagio che serpeggia tra alcuni dei giovani accolti nelle nostre strutture, da monitorare per evitare una deriva". E' quanto dichiara in una nota il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

“Di fronte all'operazione della Squadra Mobile - aggiunge - desidero, da una parte, ringraziare tutti coloro che si sono occupati delle indagini, arrivando a chiudere il cerchio, e dall'altra invitare ad abbassare i toni della polemica politica che continua ad essere alimentata in maniera incessante. Le forze dell'ordine, la polizia locale, la Procura, lavorano per la città, sanno benissimo cosa fare, come farlo e quando farlo – e i risultati li stiamo vedendo uno ad uno, nelle ultime settimane. L'agitazione di chi cerca di alzare polveroni clamorosi attraverso denunce ripetute di settimana in settimana non serve assolutamente a niente. Credo che sarebbe più utile avere un profilo basso, oltre che un atteggiamento collaborativo con le forze dell'ordine, anziché far passare costantemente il concetto di una città sotto scacco e insicura. Non è così che si aiuta Pescara”.