Giampietro: "Sfrattati mercati del pesce e Campagna amica, giunta trovi alternative"

"Dopo lo smembramento del mercato della strada parco, il centrodestra si appresta ora a sfrattare il mercato del pesce e il mercato di Campagna amica che da anni sono presenti nell'area della Madonnina. La giunta Masci ha infatti dimenticato di trovare soluzioni alternative per le decine di operatori che ora stazionano nell'ex mercato ittico al minuto, destinato ad ospitare già nelle prossime settimane i lavori per il centro tartarughe marine ora alloggiato nella ex circoscrizione Colli. Il risultato è che i mercati rischiano di chiudere a ridosso di Natale, contribuendo a desertificare il commercio di prossimità in tutta la zona centrale di Pescara e a ridurre i servizi in una zona ad altissima densità abitativa".

Lo afferma il capogruppo del Pd in consiglio comunale Piero Giampietro. "In campagna elettorale nulla di tutto ciò era stato comunicato ai pescaresi: è il momento che sindaco e assessori dicano che intenzioni hanno per ricollocare entro poche settimane un servizio che offre a migliaia di cittadini l'occasione di socializzare, risparmiare, scegliere prodotti del territorio. Hanno avuto tre anni di tempo per trovare soluzioni adeguate. Sfrattare il mercato perché si sono dimenticati che esisteva - sottolinea Giampietro - è davvero un'offesa alla dignità di chi lavora e di chi sceglie i mercati locali. La giunta Masci risponda al più presto".