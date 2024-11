Nuova guida Fesica: Marco Russo punta su lavoro e diritti dei lavoratori

Il segretario generale della Fesica, la Federazione dei sindacati dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Bruno Mariani, ha nominato nuovo segretario provinciale di Pescara Marco Russo, ponendogli "poteri e fiducia per ben operare e rilanciare l'attività sindacale nel territorio".

"Oggi – afferma il neo segretario Marco Russo – ringrazio la Fesica nazionale per la nomina, sono pronto ad occuparmi sindacalmente del territorio pescarese. Per me, in primo luogo, il sindacato è il garante dei diritti dei lavoratori, che attraverso la contrattazione collettiva può ottenere migliori condizioni lavorative, salari più equi e maggiori tutele sociali. Questo non solo migliora la qualità della vita dei dipendenti, ma stimola anche la produttività e l'attrattività del territorio per nuove imprese. Sono convinto che un sindacato attivo può contribuire a creare nuove opportunità di lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta e promuovendo politiche attive per l'impiego. Inoltre, può sostenere iniziative di formazione e aggiornamento professionale, rendendo i lavoratori più competitivi sul mercato del lavoro. La mia segreteria cercherà di fare anche questo. Un sindacato forte è un attore chiave nella vita della comunità, pertanto – continua il sindacalista – non ci tireremo indietro nella collaborazione con le istituzioni locali, le imprese e altre parti sociali per affrontare le sfide comuni. La Fesica, a Pescara dunque, oggi più di prima sarà anche garante del futuro occupazionale di molte risorse umane. Parto da qui, il mio mandato parte della parola lavoro", conclude Russo.

Tra gli altri obiettivi prefissati nell'incontro a Roma con il segretario generale Mariani, Russo ha parlato anche di potenziamento della rappresentanza nelle aziende, di relazioni industriali, della promozione della Federazione e dell'offerta in termini di servizi e tutela degli iscritti.