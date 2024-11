Cepagatti, 12.000 euro per finanziare misure solidarietà alimentare e pagare bollette

Il Comune di Cepagatti ha emanato molti avvisi inerenti il settore sociale per le famiglie, i giovani e i meno abbienti. Lo fa sapere il vicesindaco Annalisa Palozzo, delegata alle politiche sociali. Il Comune ha messo a disposizione una somma sociale di 12.000 euro per finanziare misure di solidarietà alimentare o per il pagamento di bollette o canoni di locazione a sostegno dei meno abbienti. Un aiuto per la spesa o per il pagamento delle bollette che vogliamo arrivi prima delle festività natalizie.

Molti cittadini, anziani soli o persone con con Isee bassissimi ma senza altri requisiti si sono rivolti agli uffici sociali lamentando di esser rimasti esclusi dalle misure della "carta dedicata a te", altri invece non percepiscono più assegno di inclusione o hanno un Adi molto basso (inferiore a 500 euro), l'avviso è rivolto a loro che non hanno ricevuto alcun sostegno pur essendo in difficoltà.

“Questa misura è finanziata con l'accantonamento fatto da tutti noi: sindaco, vicesindaco e assessori componenti di giunta che ogni mese abbiamo rinunciato a parte della nostra indennità di carica per destinarla a misure sociali come questa e da altri fondi comunali per il sociale”, spiega Palozzo. La misura finanzia buoni spesa o contributi per il pagamento di bollette o affitti per un massimo di 200 euro.

I requisiti sono: residenza nel Comune di Cepagatti; Isee di 8000 euro o superiore a 8000 euro ma, applicando la formula Isr + patrimonio mobiliare / valore della scala equivalenza, la risultante è entro gli 8000 euro; non essere percettori della "carta dedicata a te"; non essere percettori di Adi o essere percettori di Adi per un massimo di 500 euro.

Le domande possono essere presentate a ufficioprotocollo@comunecepagatti.it, protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it o all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del 2 dicembre 2024 pena l’esclusione.

Il Comune di Cepagatti ha inoltre bandito il rimborso spese per gli asili nido, per le famiglie che hanno un figlio frequentante nidi, micronidi e sezioni primavera autorizzati e accreditati. "Un sostegno alla genitorialità", dichiara Palozzo, "per le mamme e ai papà che per esigenze lavorative o di vita hanno figli frequentanti asili nido. Rimborseremo alle famiglie la quota non rimborsata dall'Inps in base a fasce d'Isee: il 100% per chi ha un Isee compreso tra 0,00 e 8.000 euro; il 90% con Isee compreso tra € 8.000,01 e 14.000,00; l'80% con Isee tra € 14.000,01 e € 18.000,00; il 60% per la fascia € 18.000,01 - 30.000,00 e il 20% per gli Isee superiori a € 30.000,01.

Domande da inoltrare a protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it o da presentare all’ufficio protocollo del Comune, utilizzando lo schema di domanda predisposto dall’Ente stesso, entro e non oltre le ore 12 del 10 gennaio 2025.

Contributi infine per i più giovani con un voucher del valore di 200 euro del fondo nazionale politiche giovanili, "valido per il rimborso di attività sportive, culturali, ricreative come ad esempio corsi di lingua, computer, teatro, sport", conclude Annalisa Palozzo. "Possono far domanda i giovani tra i 14 e i 35 anni, con Isee familiare massimo di 25.000 euro". Le domande devono essere inviate compilando apposita modulistica presente sul sito del comune di Cepagatti entro il 15 gennaio 2025, a mano o per e-mail. I voucher saranno concessi per attività svolte dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 presso Enti riconosciuti dalla normativa vigente e muniti, se necessario, dell’autorizzazione al funzionamento.

Tali attività dovranno essere documentabili attraverso giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture etc.) debitamente quietanzati. Tutti gli avvisi sono consultabili su https://comune.cepagatti.pe.it, e per informazioni è sufficiente contattare il segretariato sociale ai numeri 0859740-360/343.