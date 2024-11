GariwoNetwork 2024, il ruolo dei Giardini dei Giusti per ricostruire la speranza

Il GariwoNetwork è l’appuntamento annuale della rete dei Giardini dei Giusti pensato come occasione di incontro, confronto e dialogo per tutti i membri della rete e per tutti coloro che sono interessati alle storie dei Giusti e condividono i loro valori. Quest’anno per la prima volta il GariwoNetwork non si terrà a Milano, ma a Pescara, una delle città più attive della rete di Gariwo, in cui presto l’amministrazione comunale lancerà un nuovo Giardino dei Giusti riqualificando un’area importante per la comunità. Le giornate previste sono quelle di venerdì 15 e sabato 16 novembre.

GariwoNetwork 2024: perché si intitola «rammendare il mondo»

Il titolo di quest’anno, Rammendare il mondo, è una sfida che Gariwo lancia alla rete internazionale dei Giardini, così come a tutte le persone impegnate nella promozione dei diritti umani: come si può prevenire l’odio? Che cosa può fare ciascuno di noi per contrastarlo e, quindi, per “ricucire” il proprio mondo, in un momento di forte conflittualità e contrapposizione ad ogni livello della vita pubblica? Il Network di Pescara vedrà la partecipazione straordinaria di Alice Wairimu Nderitu, special adviser per la prevenzione dei genocidi delle Nazioni Unite. L’incontro con Nderitu si inquadra in una proficua e duratura collaborazione tra le Nazioni Unite e Gariwo sulla prevenzione dei genocidi.

Insieme ai relatori si ragionerà sulle scelte e le buone pratiche che ciascuno di noi può adottare per essere più responsabili nel nostro contesto, con un’attenzione particolare all’essere Giusti per l’ambiente e nello sport. Non mancheranno laboratori di confronto e arricchimento per i referenti dei Giardini, attività di formazione per i docenti curate dal nostro ufficio Educazione e certificate da Oppi e una tavola rotonda conclusiva. Tra gli ospiti di quest’anno, il climatologo premio Nobel Filippo Giorgi, lo scrittore Eraldo Affinati e i professori Claudia Mazzucato e Marcello Flores.

Programma

Venerdì 15 novembre

Possiamo prevenire l’odio?

Conferenza

dalle 11.00 alle 13.00 | Auditorium Flaiano

Plenaria con interventi di Gabriele Nissim, presidente Fondazione Gariwo; Alice Wairimu Nderitu, special adviser per la prevenzione dei genocidi delle Nazioni Unite; Marcello Flores, storico. Saluti istituzionali di Carlo Masci, sindaco di Pescara ed Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano.

Pranzo di networking

dalle 13.00 (su invito)

La scelta

Panel

dalle 15.00 alle 17.00 | Aurum - Sala Europa

I Giusti nello sport . Joshua Evangelista, responsabile comunicazione Fondazione Gariwo, dialoga con Joanna Borella, allenatrice di calcio e presidente di A.S.D. Bimbe nel Pallone.

. Joshua Evangelista, responsabile comunicazione Fondazione Gariwo, dialoga con Joanna Borella, allenatrice di calcio e presidente di A.S.D. Bimbe nel Pallone. I Giusti per l’ambiente . Martina Landi, direttrice generale Fondazione Gariwo, dialoga con il climatologo Filippo Giorgi, Nobel per la Pace 2007 con IPCC.

. Martina Landi, direttrice generale Fondazione Gariwo, dialoga con il climatologo Filippo Giorgi, Nobel per la Pace 2007 con IPCC. La filosofia dei Giusti. A cura di Erminio Maglione, assegnista di ricerca in Storia della filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Momento di convivialità e networking

dalle 19.30 (su invito)

Sabato 16 novembre

Giardini e Giusti per il nostro tempo

Laboratorio per i referenti della rete

dalle 9.00 alle 13.00 | Aurum - Sala Europa

Pranzo di networking partecipanti al laboratorio

dalle 13.00 (su invito)

Ogni persona può rammendare il mondo

Conclusioni e tavola rotonda

dalle 15.00 alle 17.00 | Aurum - Sala Europa

Con la partecipazione di: Eraldo Affinati, scrittore e cofondatore della scuola Penny Wirton; Simona Cruciani, ufficio per la prevenzione dei genocidi delle Nazioni Unite; Claudia Mazzucato, professore associato di Diritto penale all’Università Cattolica; Gabriele Nissim, presidente Fondazione Gariwo; Franco Vaccari, presidente Rondine Cittadella della Pace; Nicola Mattoscio, presidente Fondazione Pescarabruzzo. Modera Oscar Buonamano, consigliere nazionale Ordine dei giornalisti e referente Giardino dei Giusti di Pescara. Introduzione di Francesco M. Cataluccio, responsabile editoriale Fondazione Gariwo.