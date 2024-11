La compagnia teatrale "Toghe in palcoscenico" al Flaiano per sostenere l'associazione Alda e Sergio

La compagnia teatrale “Toghe in palcoscenico”, composta da 14 avvocati dell'Ordine di Pescara, sarà in scena domenica 17 novembre 2024, alle ore 21:00, all'auditorium Flaiano, con lo spettacolo teatrale “Lo spione della scala C” di Samy Fayad, una commedia ambientata a Napoli, nel periodo della guerra, il cui protagonista è un truffatore che decide di imbarcarsi nel ruolo di una spia. Il ricavato dello spettacolo, presentato oggi in Comune dal vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota, sarà devoluto a un ente del terzo settore, Alda e Sergio Odv, guidata da Massimo Parenti.

"Non siamo attori", ha detto il presidente dell'Ordine gli avvocati Federico Squartecchia, "non è facile salire sul palco e calcare le scene. Lo facciamo senza pretese e recitiamo divertendoci, con l'intenzione di metterci a servizio per una giusta causa. La finalità merita e speriamo di far divertire il pubblico: più il teatro è pieno, più fondi raccogliamo". "Il progetto di Alda e Sergio ci entusiasma e noi collaboriamo, nel nostro piccolo, recitando, il che ci piace, ci diverte e ci scarica. Lo facciamo con impegno e ci auguriamo di aiutare la comunità, in questo caso i bambini", ha detto la regista dello spettacolo, Anna Maria Petrei Castelli, anch'ella avvocato, affiancata da due colleghi-attori e cioè Andrea Scoponi (protagonista dello spettacolo) e Francesca Chichiricò (complice del protagonista, sul palco).

"Il nostro sogno è di trovare un terreno per creare dei momenti ludico ricreativi per i ragazzi di cui ci occupiamo, per toglierli dall'isolamento, farli conoscere e regalare loro un sorriso", ha spiegato Parenti ringraziando il Comune e l'Ordine degli avvocati di "essersi messi a disposizione per darci una mano", ha dichiarato Parenti. "L'appuntamento di domenica coniuga l'aspetto culturale con quello sociale", ha detto Carota, "ed è bello e importante il connubio che si è creato con l'Ordine degli avvocati, che si è messo a servizio per questa causa". Il biglietto per assistere allo spettacolo costa 10 euro.