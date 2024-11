“E poi il Silenzio - Il disastro di Rigopiano”, proiezione in anteprima al teatro Massimo

La docuserie Sky Original "E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano" sarà presentata in anteprima a Pescara, presso il Teatro Massimo, lunedì 18 novembre alle ore 19 (ingresso del pubblico a partire dalle ore 18:15). La serie arriva dopo il successo del podcast di Pablo Trincia e sarà disponibile on air a partire dal 20 novembre. "E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano" è prodotto da Sky Italia e Sky Tg24 e realizzato in collaborazione con Chora Media. Per partecipare gratuitamente ci si può iscrivere qui: https://tinyurl.com/wzhunacm.

La serie, come il podcast, racconta in 5 episodi la tragedia dell’Hotel Rigopiano colpito da una valanga il 18 gennaio 2017 che portò al terribile bilancio di 29 vittime e 11 sopravvissuti. Dal 20 novembre sarà disponibile sulla piattaforma Sky ma, come detto, verrà presentata in anteprima nella nostra città. L’ingresso è gratuito ma va riservato il posto.